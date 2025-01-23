Из омского состава обкома КПРФ исключили главного идеолога

Сегодня, 22 января, стало известно о громкой отставке в рядах омских коммунистов. На сайте обкома в разделе «руководство» подчищено имя Константина Ткачева — теперь уже бывшего секретаря омского обкома по идеологии. Свой пост в партии он занимал с 2021 года, также Ткачев является депутатом Законодательного собрания Омской области.
Как сообщил на своей странице «Вконтакте» омский общественник Александр Грасс, отставка Ткачева стала следствием конфликта, якобы случившегося между Ткачевым и председателем обкома омского отделения КПРФ Андреем Алехиным.
По данным источника Грасса, в дальнейшем областные власти видят Константина Ткачева в качестве возможного претендента на пост главы Седельниковского района. Также речь может идти и о более высокой ставке.
«Есть предположение, что речь может идти о многоходовке, цена которой — депутатство в Госдуме от северных районов Омской области», — считает Грасс.
Ранее Ткачев уже участвовал в выборах в Госдуму, но уступил Оксане Фадиной.