Скончался бывший председатель Госстроя Башкирии Лев Хихлуха

Сегодня, 23 января, в Москве на 88-м году жизни скончался Лев Васильевич Хихлуха — известный архитектор из Башкирии.
Лев Хихлуха родился в городе Туймазы 6 декабря 1937 года в рабочей семье. В 1962 году окончил Уральский политехнический институт в Свердловске по специальности «Архитектура». По окончании учебы работал в Уфе в институте «Башкиргражданпроект», руководил проектами застройки Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Туймазов, посёлков Кандры, Серафимовский, Субханкулово, Нижнетроицкий, сёл Кандры-Кутуй, Верхнетроицкий, Верхние Бишинды, Тюменяк, Гафурово, Ильчимбетово.
Лев Хихлуха внес огромный личный вклад в создание современного архитектурного облика Уфы. Он спроектировал Лесопарковый район на 45 тысяч жителей, комплекс 12-этажных домов на проспекте Октября, жилые дома на улицах Комарова, Менделеева. Одним из первых предложил использовать региональные особенности и традиции архитектуры, плоские и малоуклоненные крыши зданий для устройства мансард. Хихлуха — автор и соавтор проектов комплекса зданий Уфимского училища искусств, административных зданий автотранспортного управления и треста КПД, ипподрома «Акбузат» в Уфе, административного здания горсовета в Стерлитамаке и других объектов. Является автором архитектурной части памятников Мажиту Гафури в Уфе и первооткрывателям башкирской нефти в Ишимбае.
В 1972—1978 годах Лев Хихлуха был заместителем главного архитектора Уфы, возглавлял Госстрой БАССР. В 1987 году переведен в Москву, где работал на высоких постах в Госстрое РСФСР, Госкомитете РСФСР по делам архитектуры и строительства, министерстве строительства.
Участвовал в застройке Борисоглебска, Сургута, районов Подмосковья, курировал реализацию пилотных проектов реконструкции жилых домов в городах России, разрабатывал проекты восстановления города Ленинакана после землетрясения.
Лев Хихлуха — лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, премии Салавата Юлаева, орденов Дружбы и «Знак Почета», заслуженный архитектор РСФСР, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Международной академии архитектуры в Москве.