Скончался бывший председатель Госстроя Башкирии Лев Хихлуха

Лев Хихлуха внес огромный личный вклад в создание современного архитектурного облика Уфы. Он спроектировал Лесопарковый район на 45 тысяч жителей, комплекс 12-этажных домов на проспекте Октября, жилые дома на улицах Комарова, Менделеева. Одним из первых предложил использовать региональные особенности и традиции архитектуры, плоские и малоуклоненные крыши зданий для устройства мансард. Хихлуха — автор и соавтор проектов комплекса зданий Уфимского училища искусств, административных зданий автотранспортного управления и треста КПД, ипподрома «Акбузат» в Уфе, административного здания горсовета в Стерлитамаке и других объектов. Является автором архитектурной части памятников Мажиту Гафури в Уфе и первооткрывателям башкирской нефти в Ишимбае.