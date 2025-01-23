Развитие болезни Паркинсона связали с хроническими нарушениями в работе почек

К такому выводу пришла группа китайских и американских нейрофизиологов под руководством профессора Уханьского университета (Китай) Чжана Чжэньтао при изучении того, какую роль в развитии болезни Паркинсона могут играть скопления «дефектных» молекул белка альфа-синуклеина, присутствующие не в мозге, а в других тканях тела. Недавно биологи обнаружили, что красные кровяные клетки содержат в сотни раз больше этого пептида, чем спинномозговая жидкость.