Свердловские театры претендуют на премию «Золотая маска»

В число номинантов национальной театральной премии «Золотая маска» попал Свердловский театр музыкальной комедии со спектаклем «Баядера», а также Свердловский театр драмы с постановкой «Любой ценой».
В длинный список попал спектакль «Дюймовочка» от «Урал Опера Балет». Еше один номинант — Екатеринбургский театр юного зрителя с постановкой «Герой нашего времени».
За лучшую работу художника по свету будет бороться специалист Свердловского театра драмы Тарас Михалевский (спектакль «Любой ценой»).
Также на индивидуальную награду претендуют актеры из спектакля «Любой ценой». Евгения Бурмака (играет Кэтрин Уинслоу) и Константин Шавкунов (играет сэра Роберта Мортона). В число лучших художников по костюму заявилась Татьяна Ногинова (спектакль «Баядера»).
В общей сложности на главную театральную премию страны было отправлено 734 заявки из 170 городов.