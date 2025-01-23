Свердловские театры претендуют на премию «Золотая маска»

Также на индивидуальную награду претендуют актеры из спектакля «Любой ценой». Евгения Бурмака (играет Кэтрин Уинслоу) и Константин Шавкунов (играет сэра Роберта Мортона). В число лучших художников по костюму заявилась Татьяна Ногинова (спектакль «Баядера»).