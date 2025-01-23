Клещи в Челябинской области могут проснуться в марте

В Челябинской области клещи могут проснуться раньше, чем обычно. Об этом предупреждает Уральское управление Роспотребнадзора. Эксперты проводят параллели с теплой и малоснежной зимой 2014 года, когда первые укусы начали фиксировать уже в марте.
— Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться, — сообщает Роспотребнадзор.
Чтобы защититься от клещей, Роспотребнадзор советует носить закрытую одежду и использовать репелленты для обработки, передает ИА «Уральский меридиан».