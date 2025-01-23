Клещи в Челябинской области могут проснуться в марте

В Челябинской области клещи могут проснуться раньше, чем обычно. Об этом предупреждает Уральское управление Роспотребнадзора. Эксперты проводят параллели с теплой и малоснежной зимой 2014 года, когда первые укусы начали фиксировать уже в марте.