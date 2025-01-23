В Ростовской области у двух предприятий проведут изъятие земель

В Белокалитвинском районе Ростовской области у двух организаций собираются изъять земли для строительства объекта водоснабжения. Об этом говорится в документации на сайте донского правительства.
Изъятие потребовалось из-за «отсутствия других вариантов размещения линейного объекта регионального значения», отмечается в решении властей.
Речь идет о четырех участках земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих птицефабрике и обществу с ограниченной ответственностью. Площадки находятся в селе Литвиновка, в границах бывшего колхоза и бывшего ТОО «Мир».
Собственников должны оповестить о принятом решении. Также министерству ЖКХ Ростовской области необходимо нанять специалиста для проведения оценки и проконтролировать выплату средств за изъятое имущество.