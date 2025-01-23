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В Ростовской области у двух предприятий проведут изъятие земель

Изъятие земель проведут в селе Ростовской области для строительства водопровода.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе Ростовской области у двух организаций собираются изъять земли для строительства объекта водоснабжения. Об этом говорится в документации на сайте донского правительства.

Изъятие потребовалось из-за «отсутствия других вариантов размещения линейного объекта регионального значения», отмечается в решении властей.

Речь идет о четырех участках земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих птицефабрике и обществу с ограниченной ответственностью. Площадки находятся в селе Литвиновка, в границах бывшего колхоза и бывшего ТОО «Мир».

Собственников должны оповестить о принятом решении. Также министерству ЖКХ Ростовской области необходимо нанять специалиста для проведения оценки и проконтролировать выплату средств за изъятое имущество.