Сильные морозы до −31 надвигаются на Алматинскую область

Казгидромет распространил штормовое предупреждение.
«На основании штормового предупреждения РГП Казгидромет от 23 января 2025 года с 23:00 21 января до 08:00 25 января 2025 года в северных и горных районах Алматинской области ночью
Жителям региона рекомендуется быть осторожными, соблюдать меры предосторожности и ограничить длительное пребывание на открытом воздухе. Ранее синоптики рассказали, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране.
В Казгидромете сообщили, что в Астане