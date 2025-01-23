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Сильные морозы до −31 надвигаются на Алматинскую область

В Алматинской области ожидаются сильные морозы, температура воздуха понизится до −31 градуса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 73% 767 мм рт. ст. -1°

Казгидромет распространил штормовое предупреждение.

«На основании штормового предупреждения РГП Казгидромет от 23 января 2025 года с 23:00 21 января до 08:00 25 января 2025 года в северных и горных районах Алматинской области ночью 24—25 января прогнозируются сильные морозы до −31 градусов», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Жителям региона рекомендуется быть осторожными, соблюдать меры предосторожности и ограничить длительное пребывание на открытом воздухе. Ранее синоптики рассказали, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране.

В Казгидромете сообщили, что в Астане 24—26 января ожидается 34-градусный мороз.