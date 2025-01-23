Сильные морозы до −31 надвигаются на Алматинскую область

«На основании штормового предупреждения РГП Казгидромет от 23 января 2025 года с 23:00 21 января до 08:00 25 января 2025 года в северных и горных районах Алматинской области ночью 24—25 января прогнозируются сильные морозы до −31 градусов», — говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.