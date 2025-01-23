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Петербург подготовился к 81-й годовщине снятия блокады

Петербург украсили к 81-й годовщине прорыва блокады. 27 января — одна из самых значимых дат в истории нашей страны. В этот день в 1944 году город был освобождён от блокады. Санкт-Петербург готовится к торжествам, приуроченным к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Так, на Невском и Лиговском проспектах появились конструкции с изображением монумента «Разорванное кольцо», который посвящён подвигу защитникам блокады Ленинграда. Также установили флаги России, Санкт-Петербурга и Ленинградского фронта.

В оформлении Петербурга задействовали 3200 элементов, что придет городу атмосферу поистине памяти и уважения.

Также, 27 января в 12:00 в сквере Ольги Берггольц пройдет акция памяти, посвященная 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В программе: театрализация, демонстрация доставки почты, стихи и возложение цветов.

С импровизированной сцены прозвучат стихотворения, воспевающие мужество и стойкость жителей блокадного Ленинграда. В конце мероприятия будет возложение цветов к памятнику в сквере.

Ранее «МК в Петербурге» писал, что В Петербурге дадут салют в честь освобождения города от блокады. Двенадцать орудий Д-44 произведут 30 артиллерийских залпов. Действо будет сопровождаться фейерверками.

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