Петербург подготовился к 81-й годовщине снятия блокады

Так, на Невском и Лиговском проспектах появились конструкции с изображением монумента «Разорванное кольцо», который посвящён подвигу защитникам блокады Ленинграда. Также установили флаги России, Санкт-Петербурга и Ленинградского фронта.
В оформлении Петербурга задействовали 3200 элементов, что придет городу атмосферу поистине памяти и уважения.
Также, 27 января в 12:00 в сквере Ольги Берггольц пройдет акция памяти, посвященная 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В программе: театрализация, демонстрация доставки почты, стихи и возложение цветов.
С импровизированной сцены прозвучат стихотворения, воспевающие мужество и стойкость жителей блокадного Ленинграда. В конце мероприятия будет возложение цветов к памятнику в сквере.
Ранее «МК в Петербурге» писал, что В Петербурге дадут салют в честь освобождения города от блокады. Двенадцать орудий Д-44 произведут 30 артиллерийских залпов. Действо будет сопровождаться фейерверками.