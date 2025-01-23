Петербург подготовился к 81-й годовщине снятия блокады

Петербург украсили к 81-й годовщине прорыва блокады. 27 января — одна из самых значимых дат в истории нашей страны. В этот день в 1944 году город был освобождён от блокады. Санкт-Петербург готовится к торжествам, приуроченным к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.