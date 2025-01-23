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В Крыму выросли штрафы для водителей и изменились тарифы на ОСАГО

Председатель комитета по транспорту Госсовета Крыма сообщила об изменениях для водителей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в законодательство Крыма внесены изменения, касающиеся автомобилистов. В частности, были увеличены размеры штрафов и изменились тарифы ОСАГО. Об этом сообщила Оксана Сацик, председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Государственного совета Республики Крым.

С нового года изменился порядок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь «скидка» при быстрой оплате составляет 25%, а не 50%, как раньше. При этом срок оплаты увеличился с 20 до 30 дней.

Кроме того, изменения коснулись ОСАГО. Теперь автовладельцы могут подать заявление на возмещение по ОСАГО через интернет, даже если авария произошла в 2024 году и был оформлен бумажный европротокол. При этом сохраняется возможность подать заявление старым способом. Также водители смогут заключать договоры ОСАГО с возможностью расширения территории действия полиса на территорию Республики Беларусь. Касаемо новых тарифов, с 27 января повышающий коэффициент по полисам «мультидрайв» для физлиц, то есть по договорам без ограничения числа лиц, допущенных к управлению автомобилем, увеличился с 2,32 до 3,16.

С 1 марта вступят в силу изменения в постановке и снятии автомобиля с учета. Основанием для отказа в регистрации может стать неуплата утилизационного сбора. Также с 1 марта 2025 года продавцы смогут снимать автомобиль с учета в день заключения сделки, если договор оформлен через Госуслуги или нотариально. При простой письменной форме продавцу придется подождать 10 дней.