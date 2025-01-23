В Крыму выросли штрафы для водителей и изменились тарифы на ОСАГО

Кроме того, изменения коснулись ОСАГО. Теперь автовладельцы могут подать заявление на возмещение по ОСАГО через интернет, даже если авария произошла в 2024 году и был оформлен бумажный европротокол. При этом сохраняется возможность подать заявление старым способом. Также водители смогут заключать договоры ОСАГО с возможностью расширения территории действия полиса на территорию Республики Беларусь. Касаемо новых тарифов, с 27 января повышающий коэффициент по полисам «мультидрайв» для физлиц, то есть по договорам без ограничения числа лиц, допущенных к управлению автомобилем, увеличился с 2,32 до 3,16.