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В Алуште отремонтируют три водовода

Аксенов: в Алуште отремонтируют три водовода в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Алуште планируют провести капитальный ремонт трех водоводов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в этом году начнется модернизация коммунальной инфраструктуры.

«Это, в частности, капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкция канализационной насосной станции в Алуште», — отметил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что работы выполнят по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На его реализацию планируют выделить около 8 млрд рублей.

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