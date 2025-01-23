В Алуште отремонтируют три водовода

В 2025 году в Алуште планируют провести капитальный ремонт трех водоводов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в этом году начнется модернизация коммунальной инфраструктуры.
«Это, в частности, капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкция канализационной насосной станции в Алуште», — отметил Аксенов.
Глава Крыма отметил, что работы выполнят по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На его реализацию планируют выделить около 8 млрд рублей.