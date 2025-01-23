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Первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях

Наталья Петкевич высказалась о досрочном голосовании, оценив инсинуации.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, пишет БелТА.

В частности, представитель Администрации президента не исключила возможность разного рода инсинуаций с разных сторон про якобы некое принудительное голосование и так далее. И чтобы их исключить предложила просто сходить и посмотреть на избирательные участки.

— Действительно идет огромное количество людей, желающих проголосовать в силу разных причин. Кому-то хочется быстрее проголосовать, кому-то — освободить выходной день, — высказалась Петкевич о досрочном голосовании.

Тем временем Администрация президента Беларуси высказала опасения о соцсетях из-за манипуляций.