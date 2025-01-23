В Омске будут распродавать имущество сына экс-министра спорта Крикорьянца

Арбитражный суд Омской области признал банкротом 25-летнего Николая Крикорьянца, сына бывшего министра спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца. В соответствии с ФЗ «О банкротстве», такой статус Крикорьянц-младший получил не как ИП, а как частное лицо.
По закону гражданин может подать заявление о признании его банкротом, если его долговые обязательства составляют не менее 500 000 рублей, не погашены в течение трех месяцев и у должника нет достаточных средств на выплаты. Исходя из решения суда, размещенного на сайте арбиртажа, долги Николая Крикорьянца составили более 700 000 рублей. С заявлением о банкротстве в суд он обратился сам в ноябре прошлого года.
В итоге суд требования молодого человека удовлетворил, ему назначен финансовый управляющий. Чтобы погасить долги, имущество Николая Крикорьянца будет распродаваться. Срок его реализации судом определен до 20 июля. Каким именно имуществом владеет должник, в судебных документах не сообщается.
Напомним, Дмитрий Крикорьянц покинул свой пост в ноябре 2023 года.