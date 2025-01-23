В Омске будут распродавать имущество сына экс-министра спорта Крикорьянца

По закону гражданин может подать заявление о признании его банкротом, если его долговые обязательства составляют не менее 500 000 рублей, не погашены в течение трех месяцев и у должника нет достаточных средств на выплаты. Исходя из решения суда, размещенного на сайте арбиртажа, долги Николая Крикорьянца составили более 700 000 рублей. С заявлением о банкротстве в суд он обратился сам в ноябре прошлого года.