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Новая напасть надвигается на Молдову: Синоптики предупредили об опасности — сидим дома

Синоптики опять объявили «желтый код» по всей стране.

Сейчас в Ричмонде: -10° 0 м/с 79% 766 мм рт. ст. -5°
Источник: tvsamara.ru

Синоптики опять объявили «желтый код» в Молдове.

В пятницу, 24 января, с 00:00 до 12:00 на большей части страны будет туман. Видимость — 200 м. Местами даже меньше.

Так же будет небольшой дождь и ветер со скоростью 18 км/ч.