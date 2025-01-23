Новая напасть надвигается на Молдову: Синоптики предупредили об опасности — сидим дома

Синоптики опять объявили «желтый код» в Молдове.
В пятницу, 24 января, с 00:00 до 12:00 на большей части страны будет туман. Видимость — 200 м. Местами даже меньше.
Так же будет небольшой дождь и ветер со скоростью 18 км/ч.
Синоптики опять объявили «желтый код» по всей стране.
Синоптики опять объявили «желтый код» в Молдове.
В пятницу, 24 января, с 00:00 до 12:00 на большей части страны будет туман. Видимость — 200 м. Местами даже меньше.
Так же будет небольшой дождь и ветер со скоростью 18 км/ч.