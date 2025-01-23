В кино вышел фильм ужасов «Присутствие», снятый от лица призрака

«Присутствие» — второй из трех совместных проектов Содерберга и Кеппа: в 2022 году тандем представил блестящий конспирологический триллер «Кими» с Зои Кравиц, а через пару месяцев до экранов должна добраться шпионская лента «Черная сумка», где сыграли Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер. Что будет из себя представлять триптих в сумме, еще предстоит выяснить, но как минимум «Кими» с «Присутствием» без труда объединяются в своеобразную дилогию: новая лента рассматривает примерно те же вопросы вторжения в личное пространство путем вуайеризма и аурализма, только не через призму пандемийной тревоги и паранойи от слежки корпораций. Вероятно, поэтому «Присутствие» и напоминает «Вход в пустоту», который вместо Гаспара Ноэ поставил Альфред Хичкок — мастер кинематографа наблюдения, саспенса и герметичности. Ну и не по мотивам «Тибетской книги мертвых», а в традициях привиденческой готики — с соответствующей фортепианной музыкой и душераздирающей меланхолией в сердце повествования.