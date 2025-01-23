В «Росатоме» не исключили размещение АЭС в Волгодонске или Новочеркасске

— Мы получили положительное заключение и площадка рассматривается как наиболее приоритетная. Также получили замечание от региона о том, что возможно социальное напряжение, в случае появления нового объекта именно в этой точке, потому мы изъяли ее из генсхемы и она была утверждена без конкретной площадки, — добавила Марина Киселева.