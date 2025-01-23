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В «Росатоме» не исключили размещение АЭС в Волгодонске или Новочеркасске

Два города Ростовской области рассматриваются для размещения атомной станции.

Источник: Комсомольская правда

Волгодонск и Новочеркасск рассматриваются в качестве возможных площадок для размещения будущей Южной атомной станции. Об этом рассказала начальник управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марина Киселева, сообщает агентство «Интерфакс».

Представитель госкомпании отметила, что в Волгодонске уже действуют четыре энергоблока Ростовской АЭС. При этом одна из площадок соответствует всем федеральным нормам и требованиям.

— При этом с точки зрения технологического размещения есть сложности, связанные с необходимостью крупного сетевого строительства. Нужно минимум три высоковольтных линии для выдачи мощности до потребителя, — отметила Марина Киселева.

Что касается Новочеркасска, то ранее в районе города предлагалось возвести атомную станцию на 2,4 ГВт, теперь проект предполагает ту же мощность и начало ввода в 2036 году. По словам Марины Киселевой, второй энергоблок планируют построить к 2039 году. Новочеркасск все еще рассматриваются как место потенциального размещения АЭС, несмотря на несогласие властей региона и местных жителей.

— Мы получили положительное заключение и площадка рассматривается как наиболее приоритетная. Также получили замечание от региона о том, что возможно социальное напряжение, в случае появления нового объекта именно в этой точке, потому мы изъяли ее из генсхемы и она была утверждена без конкретной площадки, — добавила Марина Киселева.

Ситуацию с возможным строительством в Новочеркасске прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. Чиновник заявил, что регион готов оперативно отрабатывать предложение по определению иных необходимых локаций, если на федеральном уровне примут решение о строительстве именно в Ростовской области.

Напомним, сейчас в донском регионе действует Ростовская АЭС, имеющая суммарную установленную мощность около 4,1 ГВт. При размещении Южной АЭС общая мощность атомных станций в области составит около 6,5 Гвт.

Также в Новочеркасске на сегодняшний день работает ГРЭС. Наряду с Ростовской АЭС она считается основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность восьми энергоблоков — 2,258 ГВт.