Строительство четырех детсадов начнется в Нижнем Новгороде весной 2025 года

По словам градоначальника, за последние четыре года в приволжской столице были построены 23 садика почти на 4 тысячи мест. А в текущем году в планах приступить к возведению четырех садиков общей вместимостью 1000 детей. Три ДОУ появятся на улице Ванеева, а также в ЖК «Зенит» и «Новая Кузнечиха» (Советский район), еще один — в ЖК «Торпедо» (Автозавод). Подрядчики на стройплощадки весной. Напомним, что в 2023 году в столице Приволжья открылись восемь детсадов, что дало возможность разгрузить плотно укомплектованные группы.