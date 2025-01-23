Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

— Это первая мемориальная доска, которую открываем в 2025 году — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Когда настало время выбирать, герой встал на защиту своей страны и не отступил ни на шаг. Низкий поклон родителям за то, как они воспитали сына. Мы не способны вернуть его, но в наших силах сделать все, чтобы сохранить память о его подвиге, — сказал мэр Руслан Болотов.