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Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

29 сентября 2022 года мужчину мобилизовали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 23 января 2025 прошло торжественное открытие мемориальной доски бойцу СВО, кавалеру Ордена Мужества Александру Софьину. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, ее разместили на фасаде здания школы № 28, именно там учился мужчина.

23 января прошло торжественное открытие мемориальной доски. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Это первая мемориальная доска, которую открываем в 2025 году — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Когда настало время выбирать, герой встал на защиту своей страны и не отступил ни на шаг. Низкий поклон родителям за то, как они воспитали сына. Мы не способны вернуть его, но в наших силах сделать все, чтобы сохранить память о его подвиге, — сказал мэр Руслан Болотов.

Александру Софьину было 27 лет, когда он погиб «за ленточкой». Боец родился в Иркутске, окончил девять классов, поступил на сварщика и автослесаря в Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. Службу в армии проходил в Московской области.

— В день рождения Саши я узнала, что жду ребенка. Когда он погиб, в нашу жизнь пришла моя дочь, — рассказала сестра погибшего.

29 сентября 2022 года мужчину мобилизовали, он был рядовым мотострелковой бригады. Погиб 23 января 2023 года при выполнении боевого задания в поселке Опытное ДНР.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Иркутска погиб в зоне СВО.