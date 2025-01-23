Арья, Милаш и Эввель: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

За прошедшую неделю в Крыму зафиксирован значительный рост количества зарегистрированных актов о рождении. За этот период органы ЗАГС внесли в свои реестры 409 записей о появлении на свет новых граждан. Примечательно, что количество мальчиков снова превысило число девочек: 211 и 198 соответственно.