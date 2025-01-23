Арья, Милаш и Эввель: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

За прошедшую неделю в Крыму зафиксирован значительный рост количества зарегистрированных актов о рождении. За этот период органы ЗАГС внесли в свои реестры 409 записей о появлении на свет новых граждан. Примечательно, что количество мальчиков снова превысило число девочек: 211 и 198 соответственно.
Традиционно, наибольшее количество рождений зарегистрировано в Симферополе — 130, в Симферопольском районе — 46, в Евпатории — 27, в Джанкое — 22, а также в Ялте и Бахчисарае — по 20.
Кроме того, в течение отчетного периода в Бахчисарае, Ялте и Симферополе были зарегистрированы тройни.
Новорожденным детям чаще всего давали традиционные имена, которые были популярны и раньше. Однако были и более редкие варианты, такие как Нейша, Нарина, Ларианна, Эва, Милаш, Аниса, Алексия, Янис, Эмануэлла, Эввель, Мушарром, Арья, Тунар, Ясемин.