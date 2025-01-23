В омской школе несколько классов закрыли на карантин из-за чесотки

В омской школе № 108 зафиксированы случаи заболевания чесоткой. На карантин на данный момент закрыты три класса. При этом родители не уверены, что мер, которые предпринимает администрация, достаточно для профилактики повторных заражений.
Во всей школе, кроме закрытых на карантин классов, продолжаются занятия, и, по словам родителей, мало кто знает о наличии инфекции. Полной дезинфекции всех школьных помещений якобы не проводилось.
«Никто не информирует, дезинфекцию не проводят. О вспышке знают только те, кто в карантинных классах», — поделилась в беседе с изданием «Ом1» одна из родителей.
Информацию о появлении инфекции изданию подтвердили в Роспотребназоре. Также в ведомстве сообщили, что в классах все же проводится необходимая санобработка.
Ранее мы писали, что несколько классов в омских школах и групп в детских садах закрыты из-за ОРВИ.