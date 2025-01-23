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Мост через реку Илгу достроили в Жигаловском районе

Для завершения работа прокуратура внесла представление в адрес подрядчика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигаловском районе завершили обустройство моста после вмешательства правоохранителей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в марте 2024 Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог подписала контракт с подрядчиком.

По договору, рабочие должны были до 24 октября 2024 построить мост через реку Илгу на автодороге «Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново», на это выделили 115 миллионов.

Прокуратура внесла представление подрядчику. Прокуратура Иркутской области.

— Подрядчик, нарушив условия контракта, не исполнил взятые на себя обязательства в полном объеме и в установленные сроки. Тогда прокуратура внесла руководителю представление об устранении нарушений закона, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Только после этого мост общей протяженностью 210 метров достроили. Сейчас движение там открыто.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дороги ремонтируют в Иркутской области с помощью новых технологий.