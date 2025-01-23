В российский прокат вышел фильм «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином

Главного героя — богатого наследника Мете — сыграл в картине Керем Бюрсин, хорошо знакомый нашему зрителю по сериалу «Постучись в мою дверь». Уроженец Стамбула, 37-летний актер в детстве часто переезжал с родителями, жил в Шотландии, Индонезии, Малайзии и США, окончил в Бостоне колледж Эмерсон, где учился на факультете маркетинга и занимался на курсе актерского мастерства. В 2010 году он снялся в американском телевизионном фильме ужасов «Акулосьминог», но популярность обрел уже на родине благодаря сериалу «В ожидании солнца» 2013 года. В преддверии выхода турецкого «Холопа» он признавался в одном из интервью, что российский оригинал не смотрел, а основной идеей картины считает историю взаимоотношений отца и сына. К слову, в турецком «Холопе» эта линия действительно оказалась глубже, чем в российской версии.