Глава ЦИК прокомментировал разглашение списков членов участковых комиссий

Но еще глава ЦИК с уверенностью заявил, что эта ситуация никак не повлияет на работу комиссий. И напомнил, о существовании обратной связи с комиссиями, и о возможности в режиме видеоконференцсвязи общаться с любым председателем комиссии. А также пообещал прямые включения с комиссиями, как районными, городскими, областными, так и с участковыми — во время голосования в основной день выборов в воскресенье, 26 января в инфоцентре ЦИК.