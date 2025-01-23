Глава ЦИК прокомментировал разглашение списков членов участковых комиссий

Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко прокомментировал разглашение оппозиционными ресурсами списков членов участковых комиссий на выборах президента Беларуси 2025, сообщает БелТА.
В частности, глава ЦИК подчеркнул, что обнародование списка членов участковых комиссий является грубым нарушением электорального суверенитета. Кроме того, он сказал о последствиях этого.
— Правоохранительные органы дадут соответствующую оценку этому факту, — прокомментировал Карпенко.
Но еще глава ЦИК с уверенностью заявил, что эта ситуация никак не повлияет на работу комиссий. И напомнил, о существовании обратной связи с комиссиями, и о возможности в режиме видеоконференцсвязи общаться с любым председателем комиссии. А также пообещал прямые включения с комиссиями, как районными, городскими, областными, так и с участковыми — во время голосования в основной день выборов в воскресенье, 26 января в инфоцентре ЦИК.
Здесь же Карпенко уточнил, что в составе участковых комиссий — 75% женщин, а в территориальных комиссиях- 68% женщин, в адрес которых, в том числе, сыплются угрозы.
— На эти угрозы могу сказать — в нашей истории это было. Женщины у нас всегда проявляли особую мудрость, скрупулезное внимание к порученным делам государственной важности, — резюмировал чиновник.
Также ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.
Также первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях.
Но еще Администрация президента Беларуси высказала опасения о соцсетях из-за манипуляций.