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В Ростове-на-Дону не смогли продать с аукциона долги банка-банкрота

Банкротные торги по задолженности в 20,5 млн рублей не состоялись в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону не смогли продать задолженность перед банком-банкротом из донской столицы. Информацию о несостоявшихся торгах опубликовали на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Судя по опубликованным данным, в декабре 2024 года были открыты торги на право требования по дебиторской задолженности. Иными словами, победитель аукциона мог обязать должника банка — предпринимателя из Вологодской области — выплатить 20,5 млн рублей.

При этом в оповещении также было указано, что коммерсант, собравший такой долг, сам сейчас находится в процедуре банкротства. Торги по этому лоту были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников.