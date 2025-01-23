В Ростове-на-Дону не смогли продать с аукциона долги банка-банкрота

В Ростове-на-Дону не смогли продать задолженность перед банком-банкротом из донской столицы. Информацию о несостоявшихся торгах опубликовали на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах.
Судя по опубликованным данным, в декабре 2024 года были открыты торги на право требования по дебиторской задолженности. Иными словами, победитель аукциона мог обязать должника банка — предпринимателя из Вологодской области — выплатить 20,5 млн рублей.
При этом в оповещении также было указано, что коммерсант, собравший такой долг, сам сейчас находится в процедуре банкротства. Торги по этому лоту были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников.