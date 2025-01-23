Во время эвакуации раненых на СВО геройски погиб 35-летний омич

«Он был человеком, на которого можно было положиться, трудолюбивым, отзывчивым , добрым, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Его отсутствие оставит глубокую пустоту в жизни всех, кто его знал и любил», — сообщили в администрации.