Во время эвакуации раненых на СВО геройски погиб 35-летний омич

При эвакуации раненых в зоне СВО 6 января геройски погиб уроженец села Троицкое Адам Герк. Через две недели, 20 января, он бы отметил свой 36-летний день рождения. Рискуя жизнью, он спасал раненых во время эвакуации. Об утрате в официальном паблике «Вконтакте» сообщила администрация Троицкого сельского поселения.
На специальную военную операцию Адам Герк был мобилизован в сентябре 2022 года. Родился в Троицком, окончил Омский сельскохозяйственный техникум по специальности «Ветеринария», отслужил срочную службу в армии. У Адама Герка остались жена и двое детей.
«Он был человеком, на которого можно было положиться, трудолюбивым, отзывчивым , добрым, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Его отсутствие оставит глубокую пустоту в жизни всех, кто его знал и любил», — сообщили в администрации.
Прощание с героем пройдет 25 января с 10:30 до 12:00 в Троицком ДК по адресу село Троицкое, улица Новая, 36а.
Редакция приносит соболезнования родным и близким.