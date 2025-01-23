Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»

Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.