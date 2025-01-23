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Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»

Российского актера Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию Оскар в категории Лучший актер второго плана . Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба киноакадемии.
Источник: AP 2024

Актер был номинирован за роль в фильме «Анора». Вместе с ним в категории представлены актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Церемония вручения наград американской киноакадемии пройдет 3 марта 2025 года.

Ранее, 3 января, Юру Борисова и актера Марка Эйдельштейна номинировали на главную кинопремию Великобритании БАФТА за фильм «Анора».

Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.