Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»

Актер был номинирован за роль в фильме «Анора». Вместе с ним в категории представлены актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий».
Церемония вручения наград американской киноакадемии пройдет 3 марта 2025 года.
Ранее, 3 января, Юру Борисова и актера Марка Эйдельштейна номинировали на главную кинопремию Великобритании БАФТА за фильм «Анора».
Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.