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В пермском аэропорту расширили зону ожидания

В здании аэровокзала Большое Савино открыли дополнительный зал ожидания.

Источник: соцсети

Как сообщает telegram-канал пермского аэропорта, стерильная зона была увеличена на 900 кв. м. Новый зал ожидания расположен на третьем этаже здания.

Кроме этого, было добавлено 240 посадочных мест в зонах вылетов международных и внутренних рейсов.