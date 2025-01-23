В пермском аэропорту расширили зону ожидания

Как сообщает telegram-канал пермского аэропорта, стерильная зона была увеличена на 900 кв. м. Новый зал ожидания расположен на третьем этаже здания.
Кроме этого, было добавлено 240 посадочных мест в зонах вылетов международных и внутренних рейсов.
В здании аэровокзала Большое Савино открыли дополнительный зал ожидания.
Как сообщает telegram-канал пермского аэропорта, стерильная зона была увеличена на 900 кв. м. Новый зал ожидания расположен на третьем этаже здания.
Кроме этого, было добавлено 240 посадочных мест в зонах вылетов международных и внутренних рейсов.