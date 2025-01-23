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Доходы казны Иркутска увеличились почти на 20 миллиардов за пять лет

Мэр Руслан Болотов провел пресс-конференцию по итогам работы в 2024.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 23 января прошла пресс-конференция по итогам работы в 2024, провел ее мэр Руслан Болотов. Градоначальник ответил на вопросы руководителей и представителей СМИ. Как стало известно КП-Иркутск, одна из основных тем — обсуждение наполняемости бюджета.

За прошедшие пять лет доходы казны города увеличили с 22 миллиардов до почти 42 миллиардов рублей. Однако растут и затраты: деньги уходят на зарплату бюджетников, социальные выплаты, ремонт и многое другое. При этом город является активным участником реализации национальных проектов, финансирование по ним составляет значительный объем средств.

— В прошлом году расходы на капитальные вложения — это строительство, реконструкция объектов, приобретение недвижимого имущества — составили более 8 миллиардов рублей. Это в 2,4 раза превышает показатели 2020 года: тогда сумма была 3,4 миллиарда рублей, — отмел Руслан Болотов.

В ближайшее время собираются продолжить работу в разных направлениях. Среди них строительство школ в Ново-Ленино, Союзе и поселке Энергетиков, детского сада в Нижней Лисихе. Помимо этого приведут в порядок 28 километров дорог, благоустроят дворы, переселят людей из аварийного жилья и другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске.