Доходы казны Иркутска увеличились почти на 20 миллиардов за пять лет

За прошедшие пять лет доходы казны города увеличили с 22 миллиардов до почти 42 миллиардов рублей. Однако растут и затраты: деньги уходят на зарплату бюджетников, социальные выплаты, ремонт и многое другое. При этом город является активным участником реализации национальных проектов, финансирование по ним составляет значительный объем средств.