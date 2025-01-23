Через три дня из Самарской области уйдут морозы

В Самарскую область пришли самые сильные в этом году морозы. В ночь на 23 января температура опускалась ниже −20 градусов. Но морозы в Самарской области не задержатся надолго, сообщили в Приволжском УГМС.
В ближайшие три дня ночью снова может холодать до −20 градусов. Днем будет теплее, около −7…-12 градусов. А через три дня потеплеет до −4…-9 градусов.
Вслед за этим в регион может прийти оттепель до +1 градус. Вместе с потеплением синоптики прогнозируют снег. При этом, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Самарской области в третьей декаде январе будет на два градуса выше средних значений.