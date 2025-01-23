Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через три дня из Самарской области уйдут морозы

На следующей неделе в Самарскую область придет потепление.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 73% 767 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

В Самарскую область пришли самые сильные в этом году морозы. В ночь на 23 января температура опускалась ниже −20 градусов. Но морозы в Самарской области не задержатся надолго, сообщили в Приволжском УГМС.

В ближайшие три дня ночью снова может холодать до −20 градусов. Днем будет теплее, около −7…-12 градусов. А через три дня потеплеет до −4…-9 градусов.

Вслед за этим в регион может прийти оттепель до +1 градус. Вместе с потеплением синоптики прогнозируют снег. При этом, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Самарской области в третьей декаде январе будет на два градуса выше средних значений.