Через три дня из Самарской области уйдут морозы

Вслед за этим в регион может прийти оттепель до +1 градус. Вместе с потеплением синоптики прогнозируют снег. При этом, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Самарской области в третьей декаде январе будет на два градуса выше средних значений.