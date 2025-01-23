Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по качеству жизни

Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила президенту РФ Владимиру Путину рейтинг агентства. В рейтинге регионы оценивались по десяти направлениям: безопасность людей, жилье, инфраструктура, образование, медицина, социальная поддержка, возможности для работы и для предпринимательской деятельности и другое. По словам Чупшевой, Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции.
«Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшись на две позиции. Далее в десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Республика Башкортостан. В топ-20 регионов в этом году впервые вошли Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области».
Лидерами динамики роста в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Республика Северная Осетия, Ярославская, Томская и Кировская области. Отметим, что в 2023 году Нижегородская область была на 10 месте в рейтинге АСИ по качеству жизни.
Напомним, Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни за 2023 год.