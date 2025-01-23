Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по качеству жизни

Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила президенту РФ Владимиру Путину рейтинг агентства. В рейтинге регионы оценивались по десяти направлениям: безопасность людей, жилье, инфраструктура, образование, медицина, социальная поддержка, возможности для работы и для предпринимательской деятельности и другое. По словам Чупшевой, Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции.