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Более 70 жителей Иркутской области поучаствовали в акции «Блокадный хлеб»

Акция прошла в преддверии 81-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Приангарья присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Мероприятие прошло в преддверии 81-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как стало известно КП-Иркутск, участие приняли более 70 человек, среди них студенты, школьники и волонтеры.

В Доме молодежи прошел урок памяти, показали документальные фильмы. Символом акции стал кусок хлеба весом 125 грамм — это установленная порция на одного человека, ее выдавали во время блокады Ленинграда.

Помимо этого 27 января, в День полного освобождения, проведут еще несколько мероприятий. В муниципальных учреждениях состоятся викторины, уроки мужества и памятные встречи, а в областном центре у мемориала «Вечный огонь славы» — торжественный митинг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что после вмешательства прокуратуры в Жигаловском районе достроили мост через реку Илгу.