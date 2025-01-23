Ростовские студенты все чаще берут образовательные кредиты

Как рассказала мама студента из Ростовской области Ирина Бандурина, семья была очень рада, когда сын поступил в ростовский вуз на бюджет. Но затем он понял, что хочет исполнить свою мечту и пойти учиться в один из университетов Санкт-Петербурга. Обучение без образовательного кредита могло стать для семьи значительной финансовой нагрузкой. Поэтому получение образовательного кредита она считает хорошей инвестицией в будущее.