Ростовские студенты все чаще берут образовательные кредиты

Жители Ростова и области в 2024 году получили более тысячи образовательных кредитов. Их количество выросло на 40% по сравнению с 2023 годом. Такую статистику предоставили аналитики Сбера.
Основными мотивами получения льготных кредитов стали желание учиться в лучших вузах и колледжах страны, а также возможность воспользоваться государственной поддержкой без необходимости устраиваться на работу во время обучения для погашения займа.
Как рассказала мама студента из Ростовской области Ирина Бандурина, семья была очень рада, когда сын поступил в ростовский вуз на бюджет. Но затем он понял, что хочет исполнить свою мечту и пойти учиться в один из университетов Санкт-Петербурга. Обучение без образовательного кредита могло стать для семьи значительной финансовой нагрузкой. Поэтому получение образовательного кредита она считает хорошей инвестицией в будущее.
По данным банка, всего в 2024 году ростовским отделением было выдано свыше 200 млн рублей льготных кредитов на обучение. Полученные средства помогли студентам региона поступить в университеты и колледжи Юга России, а также в такие вузы, как МГУ, РУДН, СПбГУ, Университет Иннополис, РАНХиГС и другие учебные заведения страны.
— Банк начал выдачу образовательных кредитов в 2020 году. С момента старта ростовские студенты получили около 3 тысяч кредитов, и самым активным годом стал 2024-ый. Для нас важно, чтобы объем выдачи средств постоянно увеличивался. Это будет означать, что еще больше жителей региона смогли осуществить свою мечту об обучении, несмотря на любые жизненные обстоятельства, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.