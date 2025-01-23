Ученые: анапский песок загрязнен в 14 раз выше нормы

Также в сообщении говорится, что сейчас в лаборатории «Сириуса» ведется апробация технологии биоочистки воды и почвы от нефтепродуктов. Исследователи намерены помочь среде восстановиться. Для этого они используют штаммы бактерий, которые питаются мазутом и углеводородом.