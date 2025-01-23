В Ростовской области нашли 35 тонн гороха, опасного из-за токсического гепатита

В Ростовской области предприниматель задекларировал 35 тонн кормового гороха, но не проверил партию на содержание пестицидов и наличие растения, вызывающего токсический гепатит. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
— В протоколе испытаний содержался неполный перечень показателей безопасности. Обязательные требования порядка декларации не выполнил индивидуальный предприниматель из Егорлыксокого района, — уточнили в надзорном ведомстве.
В итоге зарегистрированную декларацию признали недействительной.
К слову, токсический гепатит мог вызвать смешанный с горохом гелиотроп опушенноплодный. Это однолетник с ветвистым стеблем, содержащим алкалоиды. Под воздействием подобных веществ у человека появляются тошнота, боль и вздутие живота, расстройство желудка, может увеличиться печень. При сильном поражении возможна печеночная кома.
Добавим, ранее в Ростовской области наказали главных продавцов пищевого фальсификата.