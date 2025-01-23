Последние новости к вечеру 23 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 января 2025 года.
Кремль ответил на угрозы Трампа насчет сделки по Украине
Песков заявил, что в угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», поскольку он часто использовал их в первый президентский срок. Россия готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу.
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Подразделения группировки «Центр» провели активные наступательные действия. В результате операции освобожден населенный пункт Соленое.
С бывших владельцев «Макфы» взыскали 19,7 млрд рублей
Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав 19,7 млрд рублей и доли Мишкинского комбината в пользу РФ. Решение подлежит немедленному исполнению, но только по изъятию в пользу государства 100% долей Мишкинского комбината.
Рютте заявил, что проигрыш Киева обойдется НАТО в триллионы долларов
Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар»
Юрий Борисов получил номинацию на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора». Он стал первым российским актером в шорт-листе Американской киноакадемии.