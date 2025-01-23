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Последние новости к вечеру 23 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 23 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 23 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 января 2025 года.

Кремль ответил на угрозы Трампа насчет сделки по Украине

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Песков заявил, что в угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», поскольку он часто использовал их в первый президентский срок. Россия готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки «Центр» провели активные наступательные действия. В результате операции освобожден населенный пункт Соленое.

С бывших владельцев «Макфы» взыскали 19,7 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав 19,7 млрд рублей и доли Мишкинского комбината в пользу РФ. Решение подлежит немедленному исполнению, но только по изъятию в пользу государства 100% долей Мишкинского комбината.

Рютте заявил, что проигрыш Киева обойдется НАТО в триллионы долларов

Источник: Reuters

Марк Рютте заявил, что поражение Украины потребует от НАТО триллионных затрат вместо текущих миллиардов. Он призвал ускорить поставки оружия Украине и не допускать перемирия на условиях России.

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Источник: РИА "Новости"

Юрий Борисов получил номинацию на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора». Он стал первым российским актером в шорт-листе Американской киноакадемии.