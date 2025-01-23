Мощный ветер, не поднимавшийся три года, накрыл Пермь на несколько часов

«Ветер очень сильный и холодный, бьёт в лицо — оно за пару минут коченеет. Идти тяжело, потому что ветер поднимает снег, он тоже бьёт в лицо. Еле добежала от остановки до дома», — рассказала perm.aif.ru пермячка Татьяна.