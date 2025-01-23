Мощный ветер, не поднимавшийся три года, накрыл Пермь на несколько часов

Ветер большой силы, не поднимавшийся в краевой столице в течение трёх лет, накрыл Пермь вечером 23 января, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления Пермского края».
Как уточняет эксперт со ссылкой на данные пермского аэропорта Большое Савино, средняя скорость ветра в краевой столице поднялась до 15 метров в секунду (без учёта порывов).
«Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года. Сильный ветер в краевом центре сохранится ещё в течение 2−3 часов, после чего постепенно начнёт ослабевать», — пояснил эксперт.
Пермяки обратили внимание на усиление ветра, когда отправились с работы домой. По словам жителей, им было холодно ждать автобус на остановках и идти пешком.
«Ветер очень сильный и холодный, бьёт в лицо — оно за пару минут коченеет. Идти тяжело, потому что ветер поднимает снег, он тоже бьёт в лицо. Еле добежала от остановки до дома», — рассказала perm.aif.ru пермячка Татьяна.