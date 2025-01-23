Мощная геомагнитная буря идет на Молдову — спасайся, кто может: На Солнце произошел жуткий «черный выброс»

Астрофизики назвали черное облако из Солнца очень редким, красивым и даже немного жутковатым явлением, которое вызывает мистические ощущения. Если научно, то это холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. Вещество протуберанца было полностью разрушено, но пока этот процесс шел, три часа в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы, которое частично заслоняло Солнце от Земли.