Мощная геомагнитная буря идет на Молдову — спасайся, кто может: На Солнце произошел жуткий «черный выброс»

На Солнце произошел «жуткий черный выброс»: На нашей звезде отмечено редчайшее явление. В центре диска сформировалась и частично была выброшена в космос призрачная структура ярко-черного цвета.
Астрофизики назвали черное облако из Солнца очень редким, красивым и даже немного жутковатым явлением, которое вызывает мистические ощущения. Если научно, то это холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. Вещество протуберанца было полностью разрушено, но пока этот процесс шел, три часа в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы, которое частично заслоняло Солнце от Земли.
Черный выброс спровоцировал геомагнитные возмущение. В пятницу, 24 января, Землю накроет магнитная буря, вызванная облаком солнечной плазмы. Она летит к нам со скоростью около 500 км/с и, по прогнозам, доберётся ближе к вечеру.
Метеочувствительным лучше заранее приготовить «план спасения».