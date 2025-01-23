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В Ростовской области бывший директор задолжал сотрудникам больше 120 тысяч

В Дубовском районе бывший директор предприятия не выплачивал зарплаты сотрудникам.
Источник: Комсомольская правда

Под суд пойдет бывший директор предприятия, который не выплачивал зарплаты сотрудникам. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 23 января.

По данным регионального ведомства, мужчина не выплачивал зарплаты сотрудникам с марта по июль прошлого года. Всего он задолжал порядка 120 тысяч рублей. Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы работникам предприятия».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.