В Ростовской области бывший директор задолжал сотрудникам больше 120 тысяч

По данным регионального ведомства, мужчина не выплачивал зарплаты сотрудникам с марта по июль прошлого года. Всего он задолжал порядка 120 тысяч рублей. Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы работникам предприятия».