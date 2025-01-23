Годовщина локдауна из-за COVID в Ухане: точка отсчета мировой пандемии

Окончательного ответа на вопрос о происхождении смертельного вируса из Китая пока нет. До сих пор ведутся споры, появился ли он естественным путем или был создан в лаборатории. В 2023 году ВОЗ заявила о прекращении расследования. В качестве причины указывалось несогласие организации с выводами своих же специалистов, которые они сделали после первого посещения города Ухань в 2021 году.