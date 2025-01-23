Годовщина локдауна из-за COVID в Ухане: точка отсчета мировой пандемии

Как до этого развивались события в Китае
В последний день 2019 года власти КНР выступили с официальным заявлением о росте случаев заболевания пневмонией в городе Ухань. Тогда министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемию вызвали отдельные вспышки заболевания в разных уголках планеты, а Китай лишь стал первой страной, которая проинформировала ВОЗ о выявлении нового вируса.
Ситуация в Ухане на 23 января 2020 года
23 января власти страны закрыли на карантин центр провинции Хубэй с населением свыше 11 млн человек. Из Уханя нельзя было уехать общественным транспортом: не работали автостанции, аэропорт и железная дорога. Администрация рекомендовала жителям не покидать город на своих автомобилях без острой необходимости. Въезд в Ухань был ограничен. В первое время часть населения старалась уехать, но вскоре улицы города опустели, так как люди боялись покидать свои дома из-за риска заражения.
На следующий день были изолированы еще два китайских города — Хуанган и Чиби. Там также ввели запрет на въезд и выезд и рекомендовали жителям не собираться большими группами. Во многих населенных пунктах стали закрывать кафе, кинотеатры, рынки и другие возможные места скопления людей.
Ситуация на тот момент в России и мире
Вирус начал активно распространяться в странах Юго-Восточной Азии. В СМИ прошла информация о более чем 600 зараженных, 17 из которых погибли. Страны усилили карантинный контроль на границах, однако эксперты ВОЗ еще не объявили чрезвычайную ситуацию.
Роспотребнадзор заявлял, что в России на эту дату не выявили заболевших новой инфекцией.
Что было известно о вирусе к 23 января 2020 года
Вирус 2019-nCoV назвали комбинацией коронавируса, которая ранее не передавалась людям. Однако этот вариант оказался заразным. Китайские исследователи назвали змей источником распространения инфекции. Местом, откуда вирус мог «выйти в люди», объявили рынок в Ухане — именно там продавали разных змей и других экзотических животных.
Людям, которые находили у себя признаки коронавируса (повышенную температуру, затрудненное дыхание и кашель), рекомендовали оставаться дома и не контактировать с окружающими.
Данные о причинах появления коронавируса
Окончательного ответа на вопрос о происхождении смертельного вируса из Китая пока нет. До сих пор ведутся споры, появился ли он естественным путем или был создан в лаборатории. В 2023 году ВОЗ заявила о прекращении расследования. В качестве причины указывалось несогласие организации с выводами своих же специалистов, которые они сделали после первого посещения города Ухань в 2021 году.
Американские политики продолжают утверждать, что SARS-CoV-2 появился искусственно. В конце 2024 года Конгресс США опубликовал отчет, где косвенно утверждается, что вирус выпустили в мир из лаборатории.