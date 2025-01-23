В Башкирии официально работают семь народных целителей

Стало известно, сколько народных целителей в Башкирии имеют право лечить людей. По данным республиканского Минздрава, лицензию на деятельность имеют семь человек. Разрешение на работу выдается на пять лет, уточнили в ведомстве.
Целители работают в Уфе, Белорецке, Туймазах, а также в селах Верхние Татышлы Татышлинского района и Акбердино Иглинского района. У троих из них лицензия истекает в этом году.
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