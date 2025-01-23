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Многодетный отец из Ростовской области прославился на всю страну с песней «Бобр»

Автором песни «Бобр» оказался многодетный отец и упаковщик мебели из Зернограда.

Источник: Комсомольская правда

Исполнитель из Ростовской области Вячеслав Скрипка прославился на всю страну. Песня его группы SLAVA SKRIPKA «Бобр» завирусилась в социальных сетях и сейчас занимает первые места главных музыкальных чартов страны. Как выяснила KP.RU, автором оказался молодой многодетный отец.

По данным издания, Вячеслав живет в Зернограде и работает упаковщиком детской мебели. Молодой человек женат, воспитывает троих маленьких сыновей.

Группу SLAVA SKRIPKA дончанин собрал с другом Андреем Поповым. Песню они выпустили еще в конце прошлого лета. По словам Вячеслава Скрипки, сначала родилась одна строчка: «Сидим с бобром за столом, вдвоем, готовим полено».

— Я ее воспринимаю так, что это что-то знакомое до боли каждому и притом иллюстрированное сказочно, но простыми словами. Песня про очень знакомое и теплое чувство, может быть это из детства или юношества, — рассказал исполнитель KP.RU.