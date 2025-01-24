Россиянам рассказали, как увеличилась стоимость авиабилетов в России

В 2024 году стоимость авиабилетов в России значительно увеличилась. За 11 месяцев цены поднялись в среднем на 11%, что в абсолютных цифрах составляет около 900 рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года.
«На основе данных за 11 месяцев текущего года, общий средний рост цен на авиабилеты по сравнению с аналогичными показателями 2023 года составил 11%, что соответствует приблизительно 900 рублям», — сообщила Вероника Ходырева, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России, во время круглого стола в Совете Федерации.
Она уточнила, что увеличение цен на авиаперелеты связано с сокращением объемов субсидий, а также с ростом затрат на ремонт и обслуживание воздушных судов, что произошло на фоне возросшего спроса на авиационные услуги, передает ТАСС.
Эксперт также добавила, что расходы на поддержание самолетов в надлежащем состоянии растут из-за западных санкций, оказавших значительное влияние на отрасль.