В Китае готовят к испытанию сверхзвуковые БПЛА и пассажирский самолет

Первый полет полноценного прототипа БПЛА изначально был запланирован на 2027 год, но после нескольких испытаний и усовершенствований он был перенесен на 2026 год. Как сообщили сотрудники компании, новый аппарат внешне напоминает американский самолет-разведчик SR-71 Blackbird, «но его двигательная установка, высота полета и скорость существенно отличаются».