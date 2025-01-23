В Китае готовят к испытанию сверхзвуковые БПЛА и пассажирский самолет

ГОНКОНГ, 23 января. /ТАСС/. Китайский стартап заявил, что его сверхбыстрый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный развивать скорость в четыре раза выше скорости звука, совершит первый полет в следующем году. Как сообщает газета South China Morning Post, беспилотник разработан в рамках программы создания сверхзвукового пассажирского самолета.
По данным издания, компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology разработала дрон Cuantianhou для коммерческих целей. Аппарат весит 1,5 тонны и имеет длину семь метров. Он может достигать крейсерской скорости 4,2 Маха на высоте 20 км.
Прототип сверхзвукового пассажирского самолета Da Sheng, как ожидается, поднимется в небо позже — к 2030 году. Сверхзвуковая и гиперзвуковая технологии были важнейшим компонентом военной техники, но в последние годы они проникают и в коммерческий сектор, приводит газета мнение сотрудников компании.
Первый полет полноценного прототипа БПЛА изначально был запланирован на 2027 год, но после нескольких испытаний и усовершенствований он был перенесен на 2026 год. Как сообщили сотрудники компании, новый аппарат внешне напоминает американский самолет-разведчик SR-71 Blackbird, «но его двигательная установка, высота полета и скорость существенно отличаются».