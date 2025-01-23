СО РАН составит перечень разработок для помощи в очистке побережья Черного моря

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) подготовит перечень технологий, разработанных учеными отделения, для помощи в очистке побережья после разлива мазута в Черном море. Об этом сообщил на заседании президиума СО РАН глава отделения Валентин Пармон.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов за последние годы.
«Вопрос об очистке побережья Черного моря. Направить письма в институты и университеты наши, чтобы дали предложения, что у них есть. Поскольку у нас много институтов, которые в той или иной мере причастны к проблеме очистки. Мне позавчера было сказано, что первому лицу было доложено, что в России нет технологий [для очистки]», — сказал он.
Пармон дополнил, что со стороны Российской академии наук ключевым является Южный научный центр РАН и возглавляющий его океанолог Геннадий Матишев, а также российский химик, академик Степан Калмыков. «Мы с ними переговорили, договорились быть в курсе, они хотели на следующей неделе поехать на место и стать координаторами», — добавил глава СО РАН.