СО РАН составит перечень разработок для помощи в очистке побережья Черного моря

«Вопрос об очистке побережья Черного моря. Направить письма в институты и университеты наши, чтобы дали предложения, что у них есть. Поскольку у нас много институтов, которые в той или иной мере причастны к проблеме очистки. Мне позавчера было сказано, что первому лицу было доложено, что в России нет технологий [для очистки]», — сказал он.