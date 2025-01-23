В Ростове-на-Дону выявили 13 нарушений в автобусах и троллейбусах

Замглавы по транспорту и дорожному хозяйству города Дмитрий Симков провел рейды по общественному транспорту. Проверки прошли на маршрутах, которые обеспечивают перевозку в микрорайоне Суворовском, Темернике, Северному району и центральной части города. Пристальное внимание уделялось плановому выпуску транспорта, комфортной температуре в салоне, а также чистоте и техническому состоянию.