Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону выявили 13 нарушений в автобусах и троллейбусах

В Ростове-на-Дону прошли рейды по общественному транспорту.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Ростова во время рейда выявил 13 нарушений в автобусах и троллейбусах. Об этом сообщили в городской администрации.

Замглавы по транспорту и дорожному хозяйству города Дмитрий Симков провел рейды по общественному транспорту. Проверки прошли на маршрутах, которые обеспечивают перевозку в микрорайоне Суворовском, Темернике, Северному району и центральной части города. Пристальное внимание уделялось плановому выпуску транспорта, комфортной температуре в салоне, а также чистоте и техническому состоянию.

За время проверки было зафиксировано 13 нарушений. В отношении перевозчиков будут применены штрафные санкции.