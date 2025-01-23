Экс-депутата Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство на Кипре

«Она богиня. Она родилась, когда родился Иисус. Это не шизофрения. Когда прилетели с другой планеты космонавты ее забирать, у меня был скандал с ними. Вы сейчас скажете — это шизуха. Я могу свидетелей позвать, это бизнесмены, политики, много людей. А вы, прокурор, не смейтесь», — рассказал Глущенко о своей дочери.