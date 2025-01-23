Разработан алгоритм памяти для ИИ, повышающий эффективность обучения роботов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты трех российских институтов разработали новый биологически подобный алгоритм памяти для искусственного интеллекта, значительно повышающий эффективность обучения роботов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
«Новый алгоритм машинного обучения позволит роботизированным системам обобщать данные и находить между ними взаимосвязи. Это существенно уменьшит расход времени и вычислительных ресурсов на обработку информации и поможет более эффективному обучению ИИ», — отметили в пресс-службе.
Сотрудники МФТИ, ФИЦ «Информатика и управление» РАН и института AIRI взялись исправить недостаток многих моделей машинного обучения, основанных на принципах работы «дендритов» — отростков нейронов мозга, ответственных за передачу сигналов. Речь идет о проблеме «чрезмерного разрастания».
Это явление, как пояснили в МФТИ, наблюдается, когда модель машинного обучения создает множество дополнительных сегментов (или «дендритов») для хранения информации о каждом новом объекте. Особенно в сложных условиях (например, шумовых) это может привести к тому, что появляется масса лишних сегментов, структура модели усложняется и запутывается, вплоть до выхода из строя.
В качестве решения научный коллектив внедрил в обучающую модель «мягкий адаптер». Это функция, которая позволяет модели распознавать новые объекты не по полному совпадению, а по частичному сходству. Благодаря этому, модель может не создавать бесконечно новые сегменты, а помещать информацию о новых объектах в сегменты уже существующие.
Эксперименты показали, что данный подход существенно замедляет рост «дендритов» без значительной потери качества распознавания. Это позволяет работать в условиях шума и сократить время и мощности, необходимые для обработки информации.