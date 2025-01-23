Разработан алгоритм памяти для ИИ, повышающий эффективность обучения роботов

Это явление, как пояснили в МФТИ, наблюдается, когда модель машинного обучения создает множество дополнительных сегментов (или «дендритов») для хранения информации о каждом новом объекте. Особенно в сложных условиях (например, шумовых) это может привести к тому, что появляется масса лишних сегментов, структура модели усложняется и запутывается, вплоть до выхода из строя.