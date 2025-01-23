Останки первых динозавров предложили искать в экваториальных регионах Земли

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что останки первых динозавров Земли покоятся не в южных регионах Африки и Южной Америки, как считали в прошлом палеонтологи, а в экваториальных областях этих континентов, объединенных в прошлом в суперконтинент Гондвана. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Проведенные нами расчеты показывают, что динозавры появились не в южной, а в западной части Гондваны, в тех ее регионах, которые сейчас находятся у экватора планеты. В триасову эру эти области Земли отличались жарким и сухим климатом и были больше похожи на саванны и пустыни, чем на тропические леса. Породы в этих регионах планеты пока слабо изучены», — пояснил научный сотрудник UCL Джоэль Хит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По текущим представлениям палеонтологов, первые динозавры появились на Земле примерно 230−240 млн лет назад, в середине триасового периода, когда все материки планеты были объединены в единый суперконтинент Пангея. Долгое время ученые считали, что «родина» динозавров находилась в южной части Пангеи, на территории будущего суперконтинента Гондвана, так как пока самые древние останки динозавров возрастом в 230−234 млн лет были найдены на территории Бразилии, Аргентины и Зимбабве.
Хит и его коллеги открыли возможные свидетельства ошибочности этой гипотезы в рамках проекта, нацеленного на реконструкцию древа эволюции первых динозавров Земли, населявших планету с середины триасового периода и заканчивая началом юрской эры (240−190 млн лет назад). При его составлении ученые попытались учесть, в каких регионах планеты были найдены эти останки и какие географические и климатические барьеры могли мешать миграциям первых динозавров.
Эти расчеты показали, что наиболее вероятная «родина» динозавров находится не на юге Африки и Южной Америки, которые в далеком прошлом были западными регионами Гондваны, расположенными в средних широтах, а в западных экваториальных регионах этого суперконтинента. Оттуда предки динозавров распространились на север и юг Пангеи, где они породили обособленные популяции, характерные для будущей Гондваны и Лавразии, еще одного суперконтинента, объединявшего Евразию и Северную Америку.
«Результаты наших расчетов говорят в пользу того, что первые динозавры были адаптированы к жизни в сухом и жарком климате. Из трех ключевых групп динозавров эту способность и среду обитания сохранили лишь зауроподы (крупные травоядные динозавры с длинной шеей). Две других группы — хищные динозавры-тероподы и птицетазовые ящеры — научились вырабатывать тепло в начале юрской эры, что позволило им жить в высоких широтах, в том числе у полюсов планеты», — подытожил профессор UCL Филипп Маннион, чьи слова приводит пресс-служба вуза.