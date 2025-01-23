Останки первых динозавров предложили искать в экваториальных регионах Земли

«Проведенные нами расчеты показывают, что динозавры появились не в южной, а в западной части Гондваны, в тех ее регионах, которые сейчас находятся у экватора планеты. В триасову эру эти области Земли отличались жарким и сухим климатом и были больше похожи на саванны и пустыни, чем на тропические леса. Породы в этих регионах планеты пока слабо изучены», — пояснил научный сотрудник UCL Джоэль Хит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.