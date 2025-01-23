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«Была проведена уникальная по скорости и по скрытию операция». Министр обороны Хренин рассказал о размещении ядерного оружия в Беларуси

Хренин назвал уникальной операцией размещение ядерного оружия в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о том, что операция по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси была уникальной по скорости и скрытности, пишет Sputnik.by.

Министр напомнил, что в начале 1990-х было решено вывести с территории Беларуси ядерное оружие. Тогда был подписан Будапештский протокол, гарантировавший безопасность и нераспространение НАТО.

В видео, опубликованном Минобороны, министр отметил:

«Обещания, которые были даны, что не будет распространения НАТО на восток, что не будут страну душить санкциями, — все было нарушено».

Виктор Хренин рассказал, что президенты России и Беларуси приняли решение о том, что тактическое ядерное оружие должно вернуться в Беларусь. Этим занимались Минобороны двух стран.

«Всех деталей я не буду раскрывать, но скажу — была проведена уникальная по скорости и по скрытию операция», — объяснил министр.

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