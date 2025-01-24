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Пермь накрыл самый сильный ветер за последние три года

Средняя скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 68% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 января в Перми средняя скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду. Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года. Об этом рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ со ссылкой на данные аэропорта Большое Савино.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер в краевой столице сохранится еще в течение двух-трех часов. После этого ветер начнет постепенно ослабевать.

Напомним, в ближайшие два дня на смену морозам в Прикамье придут небольшие и умеренные снегопады. Также ожидается потепление до −8…-15 градусов. При этом ощущаемая температура будет казаться ниже из-за сильных порывов ветра.