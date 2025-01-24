Пермь накрыл самый сильный ветер за последние три года

Вечером 23 января в Перми средняя скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду. Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года. Об этом рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ со ссылкой на данные аэропорта Большое Савино.