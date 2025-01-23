Льва из Ростовского зоопарка порадовали елкой

На видео лечь выходит из своего вольера и видит только что поставленную елку. Зверь с разбегу бросается на дерево и начинает активно с ним играть. Лев превратился буквально в маленького котенка, который радуется новой игрушке. Затем он повалил дерево на землю и начал расчесывать свою гриву об иголки.