Льва из Ростовского зоопарка порадовали елкой

В Ростовском зоопарке царя зверей порадовали елкой. Кадры играющего льва опубликовали сотрудники Зоосада 23 января.
На видео лечь выходит из своего вольера и видит только что поставленную елку. Зверь с разбегу бросается на дерево и начинает активно с ним играть. Лев превратился буквально в маленького котенка, который радуется новой игрушке. Затем он повалил дерево на землю и начал расчесывать свою гриву об иголки.
— Грива — его природная корона и она должна быть в порядке, — поделились сотрудники зоопарка.