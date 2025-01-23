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Льва из Ростовского зоопарка порадовали елкой

Сотрудники Ростовского зоопарка поделились кадрами играющего льва с елкой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском зоопарке царя зверей порадовали елкой. Кадры играющего льва опубликовали сотрудники Зоосада 23 января.

На видео лечь выходит из своего вольера и видит только что поставленную елку. Зверь с разбегу бросается на дерево и начинает активно с ним играть. Лев превратился буквально в маленького котенка, который радуется новой игрушке. Затем он повалил дерево на землю и начал расчесывать свою гриву об иголки.

— Грива — его природная корона и она должна быть в порядке, — поделились сотрудники зоопарка.